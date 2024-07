Eine Decke und einen Picknickkorb – mehr braucht man nicht für den Musikgenuss im Ebertpark. Die Künstlergruppe DJ Waldrauschen bringt am Samstag, 10. August, die nordwestliche Wiese im Ebertpark zum Klingen. Von 12 bis 21 Uhr heizen sieben DJs, zwei Sängerinnen, eine Saxofonistin und ein Violonist den Parkbesuchern ein. Wer will, kann beim „Electronical Vibes Summer Picknick“ im Rahmen des Ludwigshafener Kultursommers auch das Tanzbein schwingen.

Eine entspannte und friedliche Atmosphäre, die ermöglicht, dass Menschen zusammenkommen: Das ist das Ziel von Jo Jacobs und Hans-Jürgen Mayer, den Köpfen von DJ Waldrauschen. Schon auf dem Straßentheater-Festival kann man eine Performance der beiden genießen. Am Freitag- und Samstagabend gibt beziehungsweise gab es rund um den Turm 33 und den Lutherplatz ungewohnte Bilder und Rhythmen, die in die Beine gehen.

„Es gibt in Ludwigshafen so viele schöne und interessante Plätze. Wir wollen dazu beitragen, dass LU mit Leben erfüllt wird“, meint Jacobs. „Das Wilhelm-Hack-Museum, der Hack-Garten, der Lutherplatz und der Ebertpark“, zählt Mayer auf. Jacobs wohnt in der Ludwigshafener Innenstadt, Mayer in Rheingönheim. „Bin ich Teil dieser Stadtgesellschaft?“, fragte sich der 57-jährige Mayer, der Biotechnologe ist. Als er sich noch nicht so ganz angekommen sah, fing er an, bewusst Kneipen und Geschäfte der Stadt zu besuchen. Das Maffenbeier ist eine der Lieblingskneipen von Jacobs und Mayer. Der Chef von Maffenbeier, Gaststätte zur Jägerlust, Thomas Schulte-Hobein sponsert das Event im Ebertpark durch eine Stromspende. Ein Kabel wird von seinem Haus in der Nähe des Ebertparks bis zur nordwestlichen Wiese gezogen. Von da kommt der nötige Saft.

In Hamburg schon eine große Nummer

Teil der Stadtgesellschaft war der 64-jährige Jacobs bereits in Hamburg. Dort machte der Multi-Media-Designer, der Gitarre sowie Keyboard spielt und Loops einsetzt, Musiktheater in bekannten Kultstätten wie der Kampnagel-Fabrik, im Abaton und bei Schmidt und Schmidts Tivoli. Er produzierte unter anderem eigene Musicals und Zaubershows, gestaltete aber auch Animationen, Trickfilme und Videos. Als er in der Metropolregion Rhein-Neckar angekommen war, sagte sein bester Freund bei einem Event, bei dem Mayer mitwirkte, zu ihm: „Du musst dich da mal einstöpseln!“ Daraus entstand eine Geschäftspartnerschaft und eine Freundschaft.

Klassisches House, Deep House und Tech House legen die beiden am liebsten auf. House ist elektronische Tanzmusik, die in den 1980er Jahren in den USA entstand. Meist erzeugen die DJs mit einem Drumcomputer einen Rhythmus im 4/4-Takt im Tempo von 110 bis 130 Beats pro Minute. Langsamer und melodieorientierter, aber auch im 4/4 Takt zeigt sich Deep House. Tech House kombiniert Elemente der Techno- und House-Musik.

In Region verwurzelt und (meistens) kostenfrei

Wichtig ist Jacobs und Mayer die Zusammenarbeit mit verschiedenen Instrumentalisten sowie Sängern und der Umgebung. „Wir gehen auf die Orte und die Menschen ein, spielen mit der Architektur“, erklärt Jacobs den Ansatz von DJ Waldrauschen. Man darf gespannt sein, was das Publikum auf dem Lutherplatz erwartet. Hier nehmen die Künstler den Kirchturm als Projektionsfläche. Im Ebertpark gibt es nicht so viele Projektionsflächen, aber den Künstlern fällt bestimmt trotzdem etwas Kreatives ein. Wie fast alle Events, die Jacobs und Mayer organisieren, kostet es keinen Eintritt. Man feiert umsonst zusammen draußen mit DJ Waldrauschen.

Termine

Waldrauschen – the noise oft the streets, Freitag/Samstag, 26. und 27. Juli ab 18 Uhr, Straßentheater-Festival Ludwigshafen, Lutherturm;

Electronical Vibes Summer Picknick – Mit Waldrauschen im Ebertpark, Samstag, 10. August, ab 12 Uhr, Wiese im nordwestlichen Ebertpark, Eintritt: frei