Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat auf die Irritationen, die die Farben an einer neuen Radbrücke über die B10 bei Landau ausgelöst haben, reagiert. Ein weißes Vlies, das Verkehrsteilnehmer vor baubedingt herunterfallenden Materialien schützen sollte, ist gegen ein blaues Netz ausgetauscht worden. „Der aktuelle Bauablauf hat es dem Auftragnehmer wider Erwarten kurzfristig ermöglicht, hier eine Anpassung vorzunehmen, so dass keine Irritationen aufgrund der zufälligen Farbkombination entstehen“, teilt eine LBM-Sprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die untere Schalung auf der Brücke ist rot, die Kunststoffwand blau. Zusammen mit dem weißen Vlies hatte dies die Farbkombination der Landesflagge Russlands ergeben. Dies hatte in der Südpfalz Irritationen ausgelöst, über die die RHEINPFALZ am Montag berichtet hatte. Zunächst hatte der LBM angekündigt, dass die Farbkombination wohl bis Ende August bestehen bleibe.