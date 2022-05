Die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen haben bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 16.15 und 18.30 Uhr an einem in der Winnweilerer Kirchstraße geparkten silbernen Mercedes C 180. Gestohlen wurde aus dem Wagen offenbar nichts. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.