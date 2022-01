Zwei Autobesitzern wird der 27. September 2021 wohl noch bestens in Erinnerung sein. Eines ihrer Fahrzeuge, beide waren am Bahnhof in Winnweiler geparkt, wurde in Brand gesetzt, bei dem zweiten wurden Scheiben eingeschlagen. Für die Taten hat die Polizei jetzt zwei Verdächtige ermittelt.

In der Nacht war damals ein Fahrzeugbrand gemeldet worden, der in Flammen stehende Hyundai wurde von der Feuerwehr gelöscht. Als die Polizei anschließend den Tatort untersuchte wurde festgestellt, dass bei einem in der Nähe geparkten BMW zwei hintere Scheiben vermutlich mit einem Stein eingeschlagen worden waren. Zudem waren an acht Fahrrädern die Reifen zerstochen worden. Der Gesamtschaden wurde damals auf über zwanzigtausend Euro geschätzt. Nach Zeugenangaben waren damals zwei jüngere Personen zu Fuß von der Brandstelle geflüchtet. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.