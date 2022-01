Zwar waren im Donnersbergkreis im Dezember mit 2042 Menschen 28 mehr als im Vormonat bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet – das entspricht einem Anstieg der Arbeitslosenquote von 4,8 auf 4,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist diese jedoch um 0,9 Prozentpunkte zurückgegangen, damals wurden 361 Erwerbslose mehr registriert.

In der gesamten Westpfalz ist laut der auch für den Donnersbergkreis zuständigen Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens die Arbeitslosenquote gegenüber dem November um 0,1 Prozentpunkt auf 5,6 Prozent gestiegen. Dieser saisonale Effekt trübte aber nicht den anhaltenden positiven Trend am regionalen Arbeitsmarkt. Dieser zeige sich weiterhin von seiner besten Seite, betont Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens: „Der im Dezember und Januar übliche Anstieg wird dem Aufschwung keinen Abbruch tun. Die Unternehmen in der Region sind weiterhin intensiv auf der Suche nach neuem Personal. Das bietet Chancen für alle, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind.“

Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Donnersbergkreis 102 zu besetzende Stellen gemeldet – neun weniger als im November und 16 mehr als im Dezember des vergangenen Jahres. Im Bestand befanden sich zum Zähltag noch 763 offene Stellen.