An den kommenden beiden Sonntagen, 23. und 30. August, werden wegen einer Untergrundverbesserung durch die DB Netz AG mehrere Züge zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern entfallen beziehungsweise umgeleitet. Das haben der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd und das Bahnunternehmen Vlexx mitgeteilt. Betroffen sind unter anderem Züge der Linien RB 65 (etwa die Regionalbahn mit Abfahrt in Kaiserslautern um 21.52 Uhr) und RE 17 durchs Alsenztal. Zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach kommt es dadurch in Richtung Koblenz zu späteren Abfahrtszeiten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vlexx.de, www.rnn.info, www.rmv.de und www.bahn.de.