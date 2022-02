Die AOK-Beratungsstelle in Kirchheimbolanden wird nicht wieder öffnen. Das Kundenverhalten habe sich bereits vor der Pandemie geändert, erklärt Jan Rößler, Pressesprecher der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Was das nun für die Kunden bedeutet.

Am 16. März 2020 endete die Beratung der AOK am Standort Kirchheimbolanden aufgrund der Corona-Pandemie. Nun ist klar, dass sie nicht wieder öffnen wird. Dies bestätigte Jan Rößler, Pressesprecher der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Grund für die endgültige Schließung des kleineren Standorts sei nicht allein die Pandemie, sondern vor allem, dass „unsere Kundinnen und Kunden zunehmend auch telefonisch oder per E-Mail und Internet betreut werden“, so Rößler. „Das ist der gängige Trend, nicht nur bei uns.“ Das Kundenverhalten habe sich schon vor der Pandemie in die digitale Richtung entwickelt.

Dass die Betreuung vor Ort in Kirchheimbolanden wegfällt, solle für die AOK-Kunden aber nicht zum Nachteil werden. Es gebe viele andere Möglichkeiten, mit Beratern in Kontakt zu treten, die von der AOK kontinuierlich ausgebaut würden: zum Beispiel ein 24-Stunden-Telefonservice sowie der E-Mail-Sofortservice, außerdem gibt es die „Meine AOK-App“ für das Smartphone. Es werden auch Termine zu Hause im Rahmen des Außendienstes angeboten, die die Kundenberater wahrnehmen. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kundencenter gibt es rund 300 Servicestellen, unter anderem in Rockenhausen, Bennhausen, Steinbach und Alsenz. „Dort stehen unsere AOK-Mitarbeiter nach Feierabend zur Verfügung“, sagt Rößler.

Die Mitarbeiter der Beratungsstelle Kirchheimbolanden sind in den umliegenden Kundencentern (etwa in Alzey, Kaiserlautern oder Bad Kreuznach) weiterhin aktiv, berichtet Rößler. Das Gebäude in Kirchheimbolanden ist im Besitz der AOK, über die Zukunft der Immobilie ist noch nicht entschieden. Es werde wahrscheinlich vermietet oder verkauft, lautet die Auskunft von Pressesprecher Jan Rößler.