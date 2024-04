Wer mal Rudern ausprobieren will, kann das am Stausee in Niederhausen/Nahe tun. Eine ganz wichtige Voraussetzung gibt es allerdings.

Am Samstag, 20. April, sowie am Samstag, 27. April, bietet der Ruder- und Kanuverein Bad Kreuznach (RKV) für interessierte Jugendliche ein „Schnupperrudern“ am Stausee in Niederhausen/Nahe an. Beginn ist jeweils um 9.30 Uhr.

Interessenten sollten zwischen zwölf und 16 Jahre alt sein, sportliches Interesse am Ruder- und Kanusport haben sowie auch etwas eigene Sportlichkeit und Fitness mitbringen. Weitere ganz wichtige Voraussetzung ist für alle Teilnehmer, dass sie sicher schwimmen können. Die Schnupperkurse finden bei jedem Wetter statt. Anmeldungen und weitere Infos gibt es bei den Jugendleitern Kai Schneider und Oliver Nenninger über die Homepage rkv-bad-kreuznach.de. Wer möchte, kann auch spontan vorbeikommen, spätestens bis 9.30 Uhr. Mitzubringen sind Wechselkleidung, bequeme Sportsachen und etwas zum Essen. Getränke und Snacks stellt der RKV Bad Kreuznach.