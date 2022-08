Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Kühlaggregat geriet heute gegen 13 Uhr ein Sattelzug mit Kühlauflieger auf der A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern kurz nach der Anschlussstelle Kirchheimbolanden in Brand. Dieser ist inzwischen gelöscht. Die Zugmaschine ist völlig ausgebrannt. Der 48-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde leicht an der Hand verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Brand entzündete sich auch die Böschung, die aber schnell wieder gelöscht werden konnte. Der Schaden an Lkw und Auflieger beträgt laut Schätzungen der Polizei mehrere 10.000 Euro.

Sperrung kurz vor der Aufhebung

Für die Löscharbeiten wurde die Fahrbahn voll gesperrt und der Verkehr Richtung Kaiserslautern durch die Polizei und Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden abgeleitet. Bevor die Zugmaschine und der unbeladene Auflieger geborgen werden konnten, mussten noch Treibstoffe der Zugmaschine umgepumpt werden. Für die Bergung wurde ein Kranwagen eingesetzt. Derzeit dauert die Sperrung zwar noch an, die Polizei geht aber davon aus, dass die Autobahn binnen der nächsten Stunde wieder freigegeben wird.