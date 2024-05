Am 1. Juni will der Arbeitskreis „Aktiv gegen Rechts“ erneut in Kirchheimbolanden demonstrieren.

Mehr als 200 Menschen waren im April dem Aufruf zur Demonstration für „Demokratie, Toleranz und Menschenrechte“ des Arbeitskreises „Aktiv gegen Rechts“ auf dem Römerplatz gefolgt. Jetzt laden die Aktivisten für den 1. Juni erneut zu einer Demonstration in der Kreisstadt ein – diesmal vor der Kreisverwaltung. Die Kundgebung soll um 10 Uhr beginnen. Wie der Sprecher des Arbeitskreises, Ludger Grünewald, sagt, ist sie als „Gegenentwurf zur Stadthalle an diesem Tag“ gedacht. In der Stadthalle findet zur selben Zeit eine Veranstaltung der AfD statt, zu der auch Parteivorsitzende Alice Weidel erwartet wird.