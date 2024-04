Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der A63 an der Anschlussstelle Winnweiler.

Der 41-Jährige war mit seinem Motorrad am Dienstagmorgen in Richtung Kaiserslautern unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Winnweiler abfahren. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer – er war zu schnell unterwegs – im Kurvenbereich die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Nach dem Sturz wurde der 41-Jährige rund 20 Meter über die Fahrbahn geschleudert und landete zehn Meter weiter im Grünstreifen. Der Motorradfahrer wurde – „wie durch ein Wunder“, so die Polizei – nur leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren zudem ein Rettungshubschrauber und die US-Militärpolizei. Das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.