Schwere Verletzungen erlitten hat ein 60-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A63. Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Mainz unterwegs, als er in Höhe Bischheim seitlich mit einem Sattelschlepper kollidierte. Der Pkw hat sich daraufhin überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Der 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, an seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, ist der Lkw von der Autobahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt, den Schaden an seinem Laster beziffert die Polizei auf 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A63 war vorübergehend nur einspurig befahrbar, kurzzeitig auch voll gesperrt. Es bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau. Im Einsatz war auch die Stützpunktwehr Kirchheimbolanden mit 22 Personen und sieben Fahrzeugen, die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim sicherte die Unfallstelle ab.