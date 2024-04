Der ASV Winnweiler, der vergangene Saison nur knapp die Meisterschaft und Relegation verpasst hat, steckt nach drei Niederlage gegen direkte Konkurrenten wieder im Abstiegskampf der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg. Die nächste drei Gegner mischen allesamt oben mit.

ASV-Spielertrainer Pascal Weber strahlt dennoch Zuversicht aus. Am Sonntag (15.30 Uhr) ist die SG Otterberg/Otterbach zu Gast am Rauhen Weg.

Der Tabellenletzte, die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel griff vergangene Woche erfolgreich nach dem wohl letzten Strohhalm. Durch den 3:1-Erfolg über den ASV Winnweiler schöpfen die Kombinierten neue Hoffnung. Der Anschluss an den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz ist hergestellt. Ferner fügten sie dem ASV die dritte Pleite in Serie zu. Die Weber-Truppe nahm das Selbstbewusstsein und den Schwung aus dem beeindruckende 6:1-Heimcoup über den VfR Kaiserslautern II Mitte März nicht mit. Im Gegenteil.

Derby zwischen Zellertal und Gauersheim

„Das ist natürlich enttäuschend und ärgerlich. Wir haben uns jetzt in eine vermeidbare gefährliche Situation gebracht.“ Der Coach hofft, dass nun alle seiner Schützlinge die Warnsignale erreicht haben, die Augen geöffnet sind. Weber verweist darauf, dass Winnweiler im Laufe der Saison acht Abgänge zu verkraften hatte und in Nick Pfannenstein, Mats Böcher oder Leonard Emmer drei Stammkräfte schon seit Wochen verletzt sind. Gegen Otterberg/Otterbach ist der Kader immer noch stark ausgedünnt. Dann sehe es wieder besser aus, so Weber, der „total davon überzeugt ist, die nötigen Punkte noch zu holen, auch wenn es jetzt schwere Spiele sind und ein riesiger Akt“.

Knapp musste sich die SpVgg Gauersheim am Sonntag dem TuS Göllheim geschlagen geben. Der Favorit, der nur drei Punkte hinter dem Zweitplatzierten SV Gundersweiler liegt, hatte am Ende mit 2:1 die Nase vorne. Im Kampf um den Nichtabstieg braucht die Steuerwald-Truppe jeden Punkt. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zur TSG Zellertal, die das Aufsteiger-Duell bei der SG Münchweiler-Langmeil mit 1:3 verloren hat. Zum Matchwinner avancierte „MüLas“ Angreifer Ali Jito, der binnen 17 Minuten einen lupenreinen Hattrick schnürte und die Partie zu Gunsten der Gastgeber drehte. Die Kombinierten können mit einem Erfolg am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Siegelbach/Erfenbach einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen.

Steinbach II/Börrstadt am Samstag um 12 Uhr

SV Gundersweiler (gegen SV Wiesenthalerhof) und TuS Göllheim (gegen Schlusslicht Niederkirchen) sind sich ihrer Favoritenrollen vor den jeweiligen Heimspielen bewusst. Nach wie vor mischen beide Teams im Aufstiegsrennen munter mit. Aus den letzten acht Spielen verbuchte der TuS sieben Siege, der SVG zehn aus den letzten elf Partien. Unter der Woche löste der SVG zudem das Kreispokal-Endspiel-Ticket, siegte beim VfL Kaiserslautern mit 4:0 und trifft im Finale am 20. Mai auf die C-Klasse-Übermannschaft TuS Finkenbach/Waldgrehweiler.

Bereits am Samstagmittag (12 Uhr) empfängt der TuS Steinbach II/SV Börrstadt den VfR Kaiserslautern II.