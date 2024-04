Die Gruppe „Minis & Friends“ der Pfarrei Hl. Disibod Feilbingert beteiligt sich an der 72-Stunden-Aktion, die am Donnerstagabend gestartet ist. Sie haben die Aufgabe bekommen, ein Benefizschwimmen durchzuführen. 27 Stunden ohne Pause soll für den guten Zweck geschwommen werden. Am Samstag, 19. April, geht es um 9 Uhr im Hallenbad Gensingen los. Das Ende ist am Sonntag um 12 Uhr. Die Spenden gehen an die Seenotrettung „United4Rescue – Gemeinsam retten“.

Einige Mitschwimmer wurden schon gefunden, es werden aber noch mehr gebraucht. Natürlich werden auch Spender gesucht und es wird um anderweitige Unterstützung gebeten, zum Beispiel muss die Verköstigung der Schwimmer organisiert werden. Ansprechpartnerin ist Jutta Zwehn-Gaul, E-Mail jutta.zwehn-gaul@bistum-speyer.de oder Telefon 0152 33760806.