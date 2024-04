Am Donnerstag, 18. April, startet die bundesweite 72-Stunden-Aktion. Auch aus dem Donnersbergkreis nimmt eine Gruppe an der größten Jugend-Sozialaktion in Deutschland teil, um die Welt in drei Tagen ein kleines Stückchen besser zu machen.

Veranstaltet wird die 72-Stunden Aktion vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seinen Mitgliedsverbänden. Bei den Jugendlichen in Winnweiler laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was ihre genaue Aufgabe sein wird, bleibt bis Donnerstagabend ein Geheimnis: „Während die Do-it-Gruppen mit ihren eigenen Projekten starten, überraschen wir die Get-it-Gruppen mit spannenden Aufgaben. Bei der 72-Stunden-Aktion zeigen wir gemeinsam, wie vielfältig und engagiert Kinder und Jugendliche sind“, erklärt Julia Simonis, die zusammen mit drei weiteren Ehrenamtlichen den Koordinierungskreis des BDKJ Region Nordpfalz leitet.

In der Zentrale wird die Aktion für die insgesamt 15 Gruppen aus den Dekanaten Donnersberg, Kaiserslautern und Kusel verwaltet. Themen der Aktion werden dieses Jahr schwerpunktmäßig Umwelt und Soziales sein, an einigen Orten sind Bauprojekte geplant. Die zentrale Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 18. April, in Otterbach statt. Pünktlich um 17.07 Uhr werden die Kinder und Jugendlichen ihre Projektbeschreibungen in den Händen halten. Bundesweit nehmen rund 100.000 junge Menschen in Jugendgruppen teil.