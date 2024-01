Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Finalrundenteilnehmer der Fußball-Hallenmeisterschaft des Kreises Kaiserslautern-Donnersberg stehen fest. NMB Mehlingen und SG Siegelbach/Erfenbach lösten die letzten Tickets für das Endturnier am Sonntag, 21. Januar, in der Lauterer Barbarossahalle. Der Sieg beim Turnier in Göllheim kam aber für ein Team überraschend.

Die zwei abschließenden Qualifikationswettbewerbe in der Göllheimer Hans-Appel-Halle gingen sowohl am Samstag als auch am Sonntag souverän über die Bühne. Allerdings