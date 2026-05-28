Im Ort sollen am Lambsheimer Weg und im Bereich der Winzergenossenschaft je ein weiterer Hundekot-Sammelbehälter installiert werden, teilte Bürgermeister Matthias Wühl (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag mit. Damit werde dem Wunsch von Winzern und anderen Erpolzheimern entsprochen. Beide Orte seien „Hunde-Hotspots“. Etwa 600 Euro kosten die beiden Behälter nach Angaben von Wühl. Wie der Ortschef außerdem berichtete, leert seit April ein Dienstleister alle Erpolzheimer Hundekot-Sammelbehälter. Zuvor hatten diese Aufgabe überwiegend Ehrenamtliche übernommen. Jede Leerung aller Behälter koste etwa 200 Euro.