Die marode Zufahrt zum Burgtalweiher in Wachenheim soll noch in diesem Jahr saniert werden. Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) geht von einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen aus. Bechtel sagte in der vergangenen Woche im Stadtrat, dass im September noch nichts passieren werde. Die Arbeiten könnten aber im Oktober losgehen und seien idealerweise Ende November abgeschlossen. Wie berichtet, wird die Sanierung rund 155.000 Euro kosten. Der Stadtrat beauftragte eine Firma aus Enkenbach-Alsenborn.