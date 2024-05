In der Nacht von Montag auf Dienstag sind erneut zwei Großflächenplakate der CDU Bad Dürkheim zerstört worden. Ähnlich wie in den zurückliegenden Bundes- und Landtagswahlkämpfen die Plakate von Johannes Steiniger und Markus Wolf wurden nun auch die Großflächenplakate der CDU für die Kommunalwahl in der Silz und an der B37 mit einem Messer komplett zerschnitten. „Das hat mit politischer Auseinandersetzung nichts mehr zu tun. Das ist blinde Zerstörungswut und ein Angriff auf unsere Demokratie“, so der Bad Dürkheimer CDU-Vorsitzende Markus Wolf in einer Mitteilung.

„Nicht mundtot machen lassen“

„Wir stehen für jede politisch-argumentative Auseinandersetzung zur Verfügung. Aber das geht gar nicht“, so Wolf weiter. Darüber hinaus seien insbesondere in der Kanalstraße und in Leistadt viele weitere Klein-Plakate der CDU und anderer Parteien zerstört worden.

„Wir brauchen Ehrenamtliche vor Ort, die sich engagieren und um den besten Weg für die eigene Gemeinde werben. Das wird durch solche unsäglichen Aktionen mit Füßen getreten“, ärgert sich Wolf. Um ein Zeichen zu setzen, habe die CDU Bad Dürkheim eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt.

„Wir wollen uns von solchen Aktionen nicht mundtot machen lassen. Wir stehen gemeinsam mit allen anderen demokratischen Parteien für unsere Demokratie ein. Und deshalb rufe ich alle auf: Am 9. Juni wählen gehen!“ so der abschließende Appell des CDU-Landtagsabgeordneten.

Auch Plakate der Grünen betroffen

Betroffen sind auch die Bad Dürkheimer Grünen: Im gesamten Stadtgebiet seien etwa zehn bis zwölf Prozent der aufgehängten Plakate zerstört worden.

Etwa zehn bis zwölf Prozent der Plakate der Grünen wurden zerstört. Foto: Grüne

Die Plakate seien zum Teil mit großer Aggression zerfetzt oder abgerissen und weggeworfen worden, so Ralph Mühlbeier, einer Vorstandssprecher des Bad Dürkheimer Ortsverbands. Den Schaden beziffert er auf etwa 300 Euro.