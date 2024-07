Es ist eine beliebte Frage: Haben wir keine anderen Probleme? Die Antwort ist immer dieselbe: doch. Haben wir. Aber es ist Menschen durchaus möglich, Dinge gleichzeitig zu tun. Schorle trinken und einen Joint kiffen geht wunderbar gleichzeitig. Dazu noch Dummzeug reden und eine Packung Toastbrot essen. Und, man mag es kaum glauben: Sogar Behörden können mehrere Dinge gleichzeitig machen. Die sitzen nicht alle nasebohrend da rum, bis der arme Sachbearbeiter Müllermeier einen Antrag bearbeitet hat - nein, nein, nein. Knöllchen verteilen und gleichzeitig Vorfahrten an Kreuzungen ändern – das geht. Wirklich. Gemeint ist bei der Motzerei: Lasst die Finger von dieser spezifischen Sache. Hier in dem Fall: Die Weinkönigin muss Königin bleiben. Völlig egal, ob das aus der Zeit gefallen ist oder die Pfalzwein kluge Argumente hat. Es war schon immer so, es darf sich nix ändern. Schade, dass die Leute vor 90 Jahren nicht schon so gedacht haben und den neumodischen Scheiß „Weinkönigin“ abgelehnt haben. Weil: Weinkönigin einführen? Echt? Gibt’s keine anderen Probleme?