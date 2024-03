Beide Wurstmarktfeuerwerke im September kommen in diesem Jahr wieder von demselben Anbieter: Der Wurstmarktausschuss hat die Aufträge an die Firma Steffes-Ollig Feuerwerk vergeben. Die Kosten dafür betragen insgesamt 19.200 Euro. Wie Marcus Brill, Chef des Wurstmarkt-Organisationsteams, sagte, sei der Ausschuss mit der Qualität der Feuerwerke 2023 zufrieden gewesen. In den Jahren zuvor waren mitunter verschiedene Anbieter für die Feuerwerke an einem Wurstmarkt verantwortlich. Bezahlt werden beide Feuerwerke über das Wurstmarktbudget, in das die Platzgebühren fließen.