Die Struktur- und Entwicklungsgesellschaft für den Landkreis Bad Dürkheim lädt am Mittwoch, 12. Juli, zum diesjährigen Wirtschaftsforum in die ehemalige Lutherische Kirche in die Langgasse ein.

Vortragsredner ist der renommierte Experte für regenerative Energie, Professor Volker Quaschning. Quaschning hat unter anderem in Karlsruhe studiert und lehrt in Berlin. Sein Vortrag trägt den Titel „Energie- und Klimakrise – wie wir mit einer Energierevolution die Krisen überwinden können“. Anschließend ist eine kurze Fragerunde geplant. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Anmeldung bis Mittwoch, 5. Juli, unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/wirtschaftsforum.