In der Bundesliga hat in der jüngsten Vergangenheit gefühlt täglich ein Trainer seinem Verein mitgeteilt, dass er den Klub am Saisonende verlassen wird – trotz eines teilweise noch länger laufenden Vertrages. In der Vielzahl hat es dies zuvor noch nie gegeben. Die Trainer der Fußballclubs aus der Region sehen die Entwicklung sehr kritisch.

Die abgebenden Vereine lassen sich den Abgang ihres Trainers mit Entschädigungszahlungen versüßen. Dabei werden Millionensummen bewegt, und im Fall von Julian Nagelmann wurde