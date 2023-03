Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Wachenheimer Christoph und Thomas Reuter sind mal wieder unterwegs in Sachen Fußball. In Katar haben die weit gereisten Fans schon 15 WM-Spiele live vor Ort erlebt. An diesem Donnerstag sehen sie das deutsche Gruppenfinale gegen Costa Rica. Und haben ihre ganz eigenen Gedanken dazu.

So einen Start in die Adventszeit hat Christoph Reuter noch nicht erlebt. Morgens in einem Pool des Hotelschiffs in Doha baden, danach Fußball-WM live im Stadion. „Erster Advent, 32 Grad, ziemlich