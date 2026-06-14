Die lange diskutierten Neuregelungen in der Weinstraße Süd in Richtung Wachenheim sind seit Kurzem umgesetzt.

In der Weinstraße Süd zwischen Polizei und Wachenheim gilt seit vergangener Woche dauerhaft Tempo 30. Außerdem wurden Parkbuchten eingezeichnet. Diese Umsetzung eines Beschlusses des Bauausschusses vom März hat Bauamtsleiter Steffen Wietschorke nun bestätigt.

Für Irritationen sorgte in den vergangenen Tagen eine Linie entlang der Parkbuchten. Sie soll für ausreichend Abstand zwischen Radverkehr und parkenden Autos sorgen, um das Risiko sogenannter Dooring-Unfälle zu verringern. Nach der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sollen Radfahrer künftig im Verkehr auf der Straße mitfahren. Wie Wietschorke sagte, werde die Beschilderung noch ergänzt.

Jahrelanges Hin und Her

Damit endet ein jahrelanges Hin und Her: Bereits 2022 hatte der Bauausschuss die Einrichtung von zwei Schutzstreifen für Radfahrer auf beiden Seiten entlang der stark befahrenen Straße beschlossen. Es folgte ein langwieriger Abstimmungsprozess mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) inklusive einer Prüfung der Kreuzung sowie der Linksabbiegerspur am Amtsplatz. Auch die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat und damit im Bauausschuss änderten sich.

Der Bauausschuss sprach sich im März auf Vorschlag der Stadtverwaltung für Tempo 30 und versetztes Parken statt der Schutzstreifen aus. Dadurch entfielen deutlich weniger Parkplätze an der Straße. Der ADFC kritisierte die Entscheidung als unsicher für Radfahrer auf einer derart stark befahrenen Straße.