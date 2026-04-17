Im Dürkheimer Weindom haben Umbauarbeiten begonnen. Die Eröffnung der neuen Tourist-Information verzögert sich jedoch. Statt wie ursprünglich angekündigt am 1. Mai soll sie nun voraussichtlich erst im Juni erfolgen. Das teilte Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus bei der Stadt Bad Dürkheim, mit. Grund für die Verzögerung ist das Versetzen einer Wand im Innenraum. Die Genehmigung, die Trennwand zwischen Verkaufs- und Lagerraum nach hinten zu verlegen, sei erst Ende März erteilt worden, so Brill. Anschließend habe eine Abstimmung mit den beteiligten Gewerken stattgefunden. Die Umbauarbeiten sollen bis zu zehn Wochen dauern, ein konkreter Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Im Inneren der Räumlichkeiten stehen umfangreiche Arbeiten an. Laut Brill müssen Böden, Decke und die Wand entfernt und erneuert werden. Zudem sind eine neue Elektrik und Beleuchtung erforderlich, bevor mit dem Ladenbau begonnen werden kann. Für Ladenbau und Technik hat die Stadt Investitionskosten in Höhe von 125.000 Euro im Haushalt eingeplant. Weitere 70.000 Euro entfallen auf Umbaumaßnahmen, die über den Mietvertrag abgebildet sind. Ursprünglich sollte die Tourist-Information in einer sanierten Brunnenhalle untergebracht werden. Diese Pläne wurden aus Kostengründen verworfen. Stattdessen hat die Stadt nun die Räumlichkeiten eines früheren Weinhandels im Weindom angemietet. Der Weindom wird damit zur neuen Anlaufstelle für Touristen, nachdem die Tourist-Info jahrelang in einem Container untergebracht war.