Der Gemeinderat Bobenheim am Berg lehnt den Bau weiterer sogenannter Wochenendhäuser und anderer Gebäude im Außenbereich grundsätzlich ab. Mit einer Ausnahme.

Der Ortsgemeinderat Bobenheim am Berg hat zu einem Bauantrag für die Errichtung eines Wochenendhauses mit Carport und Stellplatz in dem Weg Auf der Ritsch sein Einvernehmen erteilt. Wie Ortsbürgermeister Jürgen Schneider erläuterte, steht auf dem Gelände bereits ein Wochenendhaus, das alt sowie in einem schlechten Zustand sei und deshalb abgerissen werden solle. Zwar gebe es grundsätzlich kein Anrecht darauf, ein Gebäude im Außenbereich durch ein neues zu ersetzen. Doch habe der Besitzer im Vorfeld mit Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim Gespräche geführt und sich erkundigt, was möglich sei.

Laut dem Bauantrag habe das geplante Gebäude die Dimension eines Wochenendhauses und sei nicht zur dauerhaften Nutzung geeignet. Viele sogenannte Wochenendhäuser in dem Gebiet sind inzwischen Dauerwohnsitze und weitaus größer als ein Wochenendhaus. Das geplante Gebäude solle eingeschossig werden, mit einer Empore unter dem Dach. Es solle eine Grundfläche von etwa 35 Quadratmetern haben und 4,75 Meter hoch sein. Diesem Vorhaben könne man zustimmen, sagte Schneider.