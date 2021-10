In der nördlichen Vorderpfalz häufen sich seit Mitte August Wohnungseinbrüche. Das hat die Polizei mitgeteilt und nennt als Schwerpunkt das Gebiet zwischen Frankenthal, Bad Dürkheim und Grünstadt. Was haben die Täter im Visier und wie gehen sie vor?

Bei bisher 36 Einbrüchen waren vorwiegend Häuser am Ortsrand oder in Feldrandlage betroffen. Die Taten fanden laut Polizei zumeist nachts statt. Erbeutet haben die Einbrecher in den meisten Fällen Bargeld, aber auch Laptops oder Smartphones. Ermittlungen nach den noch unbekannten Tätern laufen. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Ludwigshafen und Neustadt, die weiter um sachdienliche Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bittet. Erreichbar sind die Beamten unter Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Da alljährlich mit Beginn der dunklen Jahreszeit der Polizei zufolge erfahrungsgemäß die Anzahl der Wohnungseinbrüche zunimmt, geben die Beamten Tipps, wie sich jeder besser davor schützen kann. Besonders wichtig sei, alle Fenster und Türen richtig zu schließen. Zudem sollten Wohnungstüren nicht nur zugezogen, sondern abgeschlossen werden. „Gekippte Fenster sind keine geschlossenen Fenster“, betont die Polizei und erinnert daran, auch möglicherweise vorhandene Zusatzsicherungen an Fenstern und Terrassentüren zu schließen.

Schlüssel niemals draußen verstecken

Wer in Urlaub fährt oder längere Zeit das Haus verlässt, sollte kein Bargeld oder zumindest so wenig wie möglich im Haus zurücklassen. Auch teurer Schmuck sollte besser in einem Bankschließfach aufbewahrt werden. Ratsam sei zudem, ein Verzeichnis über die eigenen Wertsachen zu erstellen. Ein Tipp, der weit weniger selbstverständlich zu sein scheint, als man glaubt: „Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!“, heißt es von der Polizei weiter. Denn damit macht man es den Tätern zu einfach. Gleiches gilt, wenn der Schlüssel plötzlich weg ist. Könnte man ihn verloren haben oder er gestohlen worden sein, sollten die Schließzylinder ausgetauscht werden.

Und grundsätzlich sollte man wachsam sein, ob sich verdächtige Fremde in der eigenen Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück aufhalten.

Kostenlose Einbruchschutzberatung

Für mehr Sicherheit bietet die Polizei auch eine kostenlose Einbruchschutzberatung an. Außerdem ist nach Terminabsprache auch eine individuelle Schwachstellenanalyse der Polizei für Häuser und Wohnungen vor Ort möglich. „Häufig lassen sich vorhandene Schwachstellen mit relativ geringem Aufwand beseitigen“, so die Beamten weiter.

Noch Fragen?

Tipps zum Schutz vor Einbrechern gibt es beim Beratungszentrum in der Bismarckstraße 116 in Ludwigshafen, Telefon 0621 963-1150, online unter www.polizei-beratung.de oder per E-Mail an beratungszentrum.rheinpfalz@polizei.rlp.de. Hier kann die kostenlose Info-Broschüre zum Einbruchschutz angefordert werden.