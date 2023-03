Wegen eines weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben Salinarium und Stadtwerke am Freitag den ganzen Tag für Besucher geschlossen. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Auch die Beschäftigten der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) streiken. Davon betroffen ist auch die Rhein-Haardtbahn. Bei der RNV wird am Freitag von 3 Uhr morgens bis zum Betriebsende in der Nacht auf Samstag, 25. März, sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr komplett stillstehen.

Der übrige Bus- und Bahnverkehr im Kreis Bad Dürkheim ist laut Kreisverwaltung aber nicht betroffen. Auch von der Stadt Bad Dürkheim sowie den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim hieß es, dass wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst keine Einschränkungen – etwa bei den Kitas – zu erwarten seien.