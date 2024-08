Unter dem Motto „Genießen wir gemeinsam die herrliche Natur direkt vor unserer Haustür und doch fast mitten im Wald“, veranstaltet der Pfälzerwald-Verein Wachenheim auch in diesem Jahr sein traditionelles Waldfest im Poppental am Schwabenbach. Gefeiert wird ab 11 Uhr. Wer besinnlich in den Sonntag starten möchte, kann bereits um 10.15 Uhr an einem Gottesdienst mit Pfarrerin Julia Heller auf dem Festplatz teilnehmen.

Wie der Verein informiert, könnten es sich die Besucher anschließend bei Speis und Trank unter den schattigen Bäumen gemütlich machen. „In diesem Jahr werden wir erstmals auch vegetarische Burger anbieten“, berichtet der zweite Vorstand des Pfälzerwald-Vereins Wachenheim, Peter Trost, der damit auch die vom Verein gelebte Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringen möchte. Für die Kleinen, die vielleicht gerade ihre erste Schulwoche nach den Ferien überstanden haben, stehen zur Unterhaltung Schaukel, Slack-Line, Baumsafari und Kinderschminken auf dem Programm.