Die „Wachenheimer Unterwelten“ können am Samstag, 9. November, ab 17 Uhr erkundet werden. Leuchtpylone weisen an den Eingängen auf die offenen Keller hin. Eine Kunstausstellung bietet der Rieslinghofkeller, im Grünen Gewölbe in der Weinstraße 54 gibt es Blas- und Housemusik. Die Fußballer des TUS Wachenheim erfreuen in der Langgasse 8 nicht nur mit Pfälzer Spezialitäten, sondern auch mit einer Fotoausstellung von Fabio Ernst. Im Gewölbekeller im Münzhof, Langgasse 2, sorgen die Tennisfreunde Wachenheim fürs leibliche Wohl zur Musik von „Ernest & Bart“. Um 19.30 Uhr bietet Fenia Schröder eine Feuerperformance auf dem Marktplatz. Der Kulturverein Wachenheim präsentiert eine Kunstausstellung mit Bildern von Alex Bär in der Ludwigskapelle.

Die Sektkellerei Schloss Wachenheim eröffnet die Unterwelten um 17 Uhr mit der Jagdhornbläsergruppe Bad Dürkheim-Neustadt, gefolgt von der Band „Reflection 2“. Das Weingut Peter in der Burgstraße 10 lädt zu „Wine & Dance“ in den Holzfasskeller ein. Der Förderverein „Gegen das Vergessen“ informiert im Eichhaisel in der Bahnhofstraße über den „9. November, ein vielfältiger Gedenktag“. Im Keller des Rathauses präsentiert die Partnerstadt Schwetzingen eine visuelle Show zum 300. Geburtstag von Kurfürst Carl Theodor und die Landjugend Wachenheim sorgt für Livemusik. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Wachenheim in Kooperation mit den Kellerbesitzern.