Schwarze Löcher haben keine Haare und das Universum besteht zu rund 96 Prozent aus etwas, von dem wir keine Ahnung haben, was es ist. Mehr solcher Fakten liefert der Vortrag „Kurioses aus der Astronomie“ von Monika Maintz vom Planetarium Mannheim am Donnerstag, 2. Mai, 19 Uhr, zu dem der Pollichia-Astronomie-Arbeitskreis ins Pollichia-Museum in Bad Dürkheim einlädt. Was sich vordergründig kurios anhöre, habe einen fundierten physikalischen Hintergrund, den Maintz pointiert zum Ausdruck bringe. Zudem stelle sie seltsam anmutende Theorien vor. Der Eintritt ist frei.