Das „Badehaisel“ in Wachenheim werde wahrscheinlich „vom Geheimtipp“ zum „Senkrechtstarter“, das stand am 26. März 1983 in einem Artikel von Peter Spengler, langjähriger Redakteur der RHEINPFALZ in Bad Dürkheim. An diesem Tag war die erste Veranstaltung des frisch gegründeten „Vereins zur Förderung von Kultur und Kommunikation im regionalen Bezug“. Das 40-jährige Bestehen feiert derselbe nun groß am nächsten Wochenende.

Peter Spengler sollte Recht behalten: Das „Badehaisel“ wurde nicht nur ein Senkrechtstarter, es erwies sich auch als ausdauernd und langlebig.