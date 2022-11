Auf der Bahnstrecke von Freinsheim über Weisenheim am Sand nach Frankenthal fahren ab 11. Dezember die Züge im Halbstundentakt.

Möglich wird das durch die Inbetriebnahme des neuen Kreuzungsbahnhofs in Kirchheim. In Frankenthal Süd haben die Züge günstige Anschlüsse an die S-Bahn nach Ludwigshafen und Mannheim. Auch von Frankenthal nach Bad Dürkheim gibt es dann halbstündlich eine Verbindung, in der Gegenrichtung allerdings weiterhin nur stündlich. Zudem fahren kaum noch durchgehende Züge von Bad Dürkheim nach Grünstadt. Stattdessen muss meist in Freinsheim umgestiegen werden.

