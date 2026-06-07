Ein 36-Jähriger war am Bahnhof auf einem E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs. Das berichtet die Polizei. Beamte stellten bei ihm während einer Verkehrskontrolle vergangene Woche „typische Auffälligkeiten“ fest. Ein Drogentest fiel positiv auf THC aus. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und ließ ihm auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe abnehmen. Den Scooter stellten die Beamten sicher. Gegen den Fahrer leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein.