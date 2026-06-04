Beim Ausparken in der Dürkheimer Salinenstraße ist eine 56-jährige Fahrerin am Mittwoch um 19.20 gegen ein anderes geparktes Auto gefahren. Die Dame ist laut Mitteilung der Polizei weitergefahren, ohne sich um den von ihr verursachten Schaden zu kümmern. Allerdings wurde der Vorfall von einem Unfallzeugen beobachtet, der die Polizei Bad Dürkheim verständigte. Die Beamten konnten die Beschuldigte ermitteln und mit dem Vorwurf der Unfallflucht konfrontieren. Gegen die 56-Jährige wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1800 Euro.