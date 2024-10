Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall in der Hardenburger Straße Seilerbahn Anfang September (wir berichteten) stehen kurz vor dem Abschluss. Das hat Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Bad Dürkheimer Polizeiinspektion, auf Nachfrage erklärt. Demnach hätten sich nach dem Unfall am Samstagmorgen, 7. September, bei der eine 43-Jährige Autofahrerin von der Bremse abgekommen war, mit dem geparkten Wagen einer 21-Jährigen kollidierte und die jüngere Frau dabei zu Boden geschleudert wurde, keine Zeugen gemeldet. Die 21-Jährige hatte nach dem Unfall mit Kopfverletzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen, soweit bekannt, habe sie aber keine bleibenden Schäden durch den Unfall erlitten, so Mischon. Ob dem Vorfall ein Streit der beiden Frauen vorausgegangen war und die Polizei möglicherweise wegen eines Vorsatzes ermittelt, dazu hatten sich die Beamten im September auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht äußern wollen. Mischon erläuterte am Donnerstag, dass die Ermittlungen zum Verkehrsunfall demnächst an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden, die über das weitere Vorgehen im Fall entscheidet.