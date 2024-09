Nach einem Unfall am Samstag, 7. September, in der Hardenburger Straße Seilerbahn hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Zu dem Vorfall kam es, weil eine 21-Jährige ihr Auto so am Fahrbahnrand abgestellt hatte, dass eine 43-Jährige nicht mehr mit ihrem Auto vorbei konnte. Darüber informierte die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage am Donnerstag. Die jüngere Frau befand sich um 9.45 Uhr außerhalb ihres abgestellten Wagens. Als die 43-Jährige sie auf die Situation ansprechen wollte, sei sie laut Polizei aus Unachtsamkeit von der Bremse abgekommen und mit dem geparkten Auto kollidiert: Die 21-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf, die nicht lebensbedrohlich seien. Sie wurde stationär in eine Klinik aufgenommen. Ob dem Vorfall ein Streit vorausgegangen war und der Unfallverursacherin möglicherweise Vorsatz unterstellt werden könne, dazu wollte sich die Polizei mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen auf Anfrage nicht äußern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.