Am Dienstag gegen 14 Uhr ist laut Polizei ein Auto auf der B271 zwischen Gewerbegebiet Bruch und Fronhof in Bad Dürkheim von herabfallender Ladung beschädigt worden. Ein 57-Jähriger fuhr demnach mit seinem Gespann aus Mercedes und Anhänger auf der B271 vom Bruchgebiet in Fahrtrichtung Neustadt. Auf Höhe der Abfahrt Fronhof fielen mehrere Kunststoffplatten vom ungesicherten Anhänger, und zwar auf einen hinter ihm fahrenden VW Tiguan. Dabei zerbrachen die Platten teilweise. Der Tiguan wurde an dem rechten Teil der Motorhaube beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Fahrer des Tiguan fuhr dem Mercedesfahrer hinterher, da dieser nicht mitbekommen hatte, dass er Ladung verliert. Die Kunststoffplatten blieben auf der B271 liegen, sodass daraufhin mehrere Personen der Polizei eine Gefahrenstelle mitteilten.

Platten im Anschluss ordnungsgemäß gesichert

Nachdem der Mercedesfahrer angehalten werden konnte, nahmen die inzwischen eingetroffenen Beamten den Verkehrsunfall auf. Wegen der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung erwartet den 57-Jährigen nun ein Bußgeld. Die Kunststoffplatten auf der B271 sammelte währenddessen ein zufällig vorbeifahrendes Team der Straßenmeisterei Neustadt auf und übergab sie dem Eigentümer, der diese erneut auf den Anhänger lud. Im Anschluss an die Unfallaufnahme deckte der Mann seinen Anhänger und die Ladung nun aber ordnungsgemäß mit einem Netz ab.