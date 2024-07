800 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Montag an einem Pkw in Wachenheim verursacht. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter zwischen 13.30 und 20 Uhr die Beifahrertür eines am Schwimmbad geparkten Autos zerkratzt. Dazu habe er einen spitzen Gegenstand benutzt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder der E-Mail-Adresse pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.