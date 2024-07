Unbekannte haben zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 5.30 Uhr, die Radarsensoren an einem geparkten Auto gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter an einem VW Touareg zu schaffen, der in der Straße Im Höhnhausen in Wachenheim abgestellt worden war. Dem 59-jährigen Wagenbesitzer sei am Donnerstagmorgen aufgefallen, dass die Täter zwei in der vorderen Stoßstange befindliche Radarsensoren ausgebaut hatten. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.