Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag weißes Klebeband über die Fahrbahn der B37 gespannt. Laut Polizeibericht wurde das Klebeband in Höhe der Ausfahrt des Mercure-Hotels entdeckt. „Aufgrund der Tatsache, dass es sich um mehrere Lagen Klebeband handelte, die in einer Höhe von circa 1,50 Meter befestigt waren, hätten sich Zweiradfahrer erheblich verletzten können“, schreibt die Polizei. Zeugen haben zwei Jugendliche beobachtet, die mit Rucksack und Fahrrad in Richtung Salinarium flüchteten. Drei weitere Jugendliche hätten wenige Minuten später das Klebeband entfernt und auf dem Grünstreifen zurückgelassen. Die Polizei ermittelt und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.