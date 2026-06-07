Unbekannte haben in der Bad Dürkheimer Bruchstraße Diesel aus zwei Gabelstaplern abgepumpt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat bereits am Donnerstag zwischen 4 Uhr und 8.45 Uhr. Die Täter öffneten dabei einen Tankdeckel gewaltsam und beschädigten ihn. Insgesamt fehlten etwa 550 Liter Kraftstoff.

Die Beamten gehen von zwei männlichen Tätern aus. Der entstandene Schaden liegt nach erster Schätzung bei rund 1500 Euro. Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Fluchtfahrzeug an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.