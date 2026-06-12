Wegen eines auf die Weinstraße Süd gestürzten Baumes war am Freitagnachmittag die Dürkheimer Feuerwehr im Einsatz. Der morsche Baum blockierte beide Fahrbahnen in Höhe der Einmündung zur Berliner Straße, teilte Feuerwehrsprecher Thomas Wolf auf Anfrage mit. Die Polizei musste den Bereich komplett absperren. Zum Glück wurde kein Verkehrsteilnehmer getroffen. Der Baum stand zuvor in einem Garten westlich der Weinstraße.

Die acht Feuerwehrleute, die in zwei Fahrzeugen kurz vor 14 Uhr zum Einsatzort gefahren waren, hatten rund eine halbe Stunde zu tun, um die dicken Äste mit Kettensägen zu zerteilen. Die einzelnen Stücke wurden auf dem Geh- und Radweg zwischengelagert. Der Besitzer des Gartens wurde verpflichtet, die Reste des Baumes zu entfernen, erklärte Wolf.