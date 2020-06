Die Freude war zunächst groß, doch dann kam die Ernüchterung: Kult-Fansprecher Udo Scholz hat die meisten seiner vor Kurzem verschwundenen Erinnerungsstücke aus über 60 Jahren Sportgeschichte wieder. Dennoch ist seine Freude getrübt.

„Das ist super, aber leider fehlen die für mich wertvollsten Dinge“, erzählt der Wahl-Friedelsheimer. Am Mittwochmorgen bekam der 81-Jährige einen Anruf von einem Mitarbeiter eines benachbarten Weinguts. „Er hat mir gesagt: ,Hör mal Udo, da steht ein großer Karton mit vielen Sachen vor der Tür, die müssten dir gehören’“, berichtet die Stimme Mannheimer Adler und sagt: „Wer die abgestellt hat? Keine Ahnung. Wir haben die Kiste dann durchgeschaut und entdeckt, dass die meisten Sachen, die ich vermisst habe, wieder da sind.“

Hoher ideeller Wert

Vor einer Woche hatte Scholz einige Erinnerungsstücke gesucht, die er in zwei Kisten nach der Übergabe der Weinstube Haardtblick an den neuen Pächter in einer Garage des Weinguts verstaut hatte. Doch er konnte sie nicht mehr finden. „Offenbar muss sie ein Schrotthändler, der vor wenigen Wochen mal hier war, mitgenommen haben. Versehentlich, denke ich“, so Scholz.

Unter den Sachen war ein Wimpel der Fußballer von Borussia Dortmund, die 1960 Europapokalsieger wurden, sowie der Wimpel des Europapokalspiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Real Madrid, das die Roten Teufel 1982 mit 5:0 gewannen. „Auf beiden Wimpeln waren ganz viele Stecknadeln von Vereinen, bei denen ich in meiner Karriere gewesen bin. Dynamo Kiew, Roter-Stern Belgrad und so weiter. Das hat für mich einen sehr großen ideellen Wert“, erzählt Scholz.

Belohnung versprochen

Beide Memorablia sind wie übrigens auch das gemeinsame Erinnerungsfoto von Scholz mit dem verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl allerdings nicht in der Kiste gewesen, die am Mittwoch von Unbekannten zurückgebracht worden ist. „Das sind leider die wertvollsten Sachen, ich hoffe, das kommt auch noch“, sagt Scholz, der verspricht: „Wer mir die beiden Wimpel zurückbringt, bekommt eine Belohnung.“