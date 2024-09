„Bohemian Rhapsodies“ heißt das Programm, das das „Trio Atanassov“ aus Paris, ein 2007 gegründetes Klaviertrio um den französischen Pianisten Pierre-Kaloyann Atanassov, am Sonntag, 22. September, ab 19 Uhr auf Einladung der „Wachenheimer Serenade“ in der Edith-Stein-Kirche in Wachenheim präsentiert. Für die sprichwörtliche Musikbegabung der Menschen Böhmens und Mährens stehen in dem Konzert das „Dumky“-Trio op. 90 und das Trio Nr. 1, op. 21 von Antonin Dvorak sowie die Elegie op. 23 von Josef Suk. Abgerundet wird das Programm mit dem Klaviertrio Hob XV:18 in A-Dur von Joseph Haydn. Karten (23 Euro) bei der Touristinformation Wachenheim (06322 9580801), über den Freundeskreis Wachenheimer Serenade (06322 956971) oder unter www.wachenheimer-serenade.de.