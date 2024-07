(Aktualisiert um 14.45 Uhr). Kein Verdacht auf Schweinepest besteht bei einem toten Wildschwein, das von einer Spaziergängerin am Samstagabend im Wachenheimer Poppental gefunden wurde. Die Entdeckung hatte am Wochenende in den sozialen Medien die Runde gemacht. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim ist das Tier an einer Verletzung verendet.

Von Seiten der Jagdpächter gehe man von einer Verletzung am Kiefer aus, weswegen das Tier keine Nahrung mehr aufnehmen konnte, erläuterte Arno Fickus von der Presseabteilung der Kreisverwaltung am Montag. Entgegen der am Morgen veröffentlichten Meldung korrigierte sich Fickus am Nachmittag dahingehend, dass doch eine Probe des Wildschweins entnommen und ans Landesuntersuchungsamt geschickt worden sei. Auch wenn die Todesursache klar sei, werde das so genannten Fallwild ausnahmslos untersucht, erklärte Fickus. Außerdem gehe man bei Unfallwild sowie bei Tieren auf Nummer sicher, die sich auffällig verhalten.

„Stand heute haben wir weiterhin noch keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest im Landkreis Bad Dürkheim“, sagte Arno Fickus von der Presseabteilung im Kreishaus am Montag.