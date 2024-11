Der Wachenheimer Verein „Gegen das Vergessen“ lädt zu einem Vortrag über die Holocaustüberlebende Ursula Rhodes am Donnerstag, 7. November, ein. Rednerin ist ihre Tochter Judith Rhodes. Sie erzählt in der ehemaligen lutherischen Kirche vom Leben ihrer Mutter und ihren eigenen Erfahrungen. Ursula Rhodes, geborene Michel, wuchs in Ludwigshafen auf und wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs mit einem Kindertransport nach England gebracht. Ihre Eltern und ihre jüngere Schwester wurden von den Nationalsozialisten getötet. Judith Rhodes setzt sich in Zusammenarbeit mit dem Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ gegen das Vergessen ein. Sie erzählt die Geschichte ihrer Mutter unter anderem an Schulen in der Region. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und dauert rund 90 Minuten – der Eintritt ist kostenlos. Der Verein lädt außerdem zu zwei öffentlichen Führungen „durch das jüdische Wachenheim“ ein. Die Termine am Sonntag, 10. November, sind um 11 und um 14 Uhr. Die Anmeldung zur Führung erfolgt per E-Mail an pierrewachenheim2020@gmx.de.