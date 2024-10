Am Montag wurde die Feuerwehr Wachenheim um 12.18 Uhr wegen eines Wohnungsbrandes im Hüttenwingert alarmiert. Wie Wehrführer Thomas Münch sagte, wollte eine ältere Dame eine tiefgekühlte Pizza im Ofen backen. Dabei entzündeten sich Fettrückstände im Ofen. Der Brand ging glimpflich aus – laut Münch entstand kein Schaden. Die Einsatzkräfte mussten lediglich die Wohnung lüften. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht und konnte anschließend in ihre Wohnung zurückkehren, so Münch. Der Einsatz war gegen 14 Uhr beendet.