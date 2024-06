Die CDU bleibt stärkste Kraft – das war schon relativ früh am Wahlabend klar und war auch angesichts des starken Trends bei den anderen Wahlen auch alles andere als eine Überraschung. Gegen

Wie setzt sich der neue Bad Dürkheimer Stadtrat zusammen? Bei Redaktionsschluss kurz nach Mitternacht zeichnete sich eine stabile Tendenz ab, wer wie viele der begehrten 32 Sitze in dem Gremium besetzen darf.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden.